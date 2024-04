Ryanair-topman wil ‘graag’ asielzoekers naar Rwanda deporteren

Ryanair-topman Michael O’Leary wil “graag” de vluchten uitvoeren waarmee asielzoekers in Engeland worden gedeporteerd naar Rwanda, als hij daarvoor beschikbare vliegtuigen heeft. “Als we in de winterdienstregeling vliegtuigen over zouden hebben en als de regering op zoek is naar extra deportatievluchten dan zouden we graag een offerte uitbrengen”, zei O’Leary tijdens een interview in Londen.

De Britse regering heeft Ryanair niet benaderd om de vluchten uit te voeren, zei O’Leary, die bekendstaat om zijn controversiële uitspraken. De Ryanair- topman wees de waarschuwing van de Verenigde Naties van de hand dat luchtvaartmaatschappijen die de uitzettingen faciliteren medeplichtig kunnen zijn aan het schenden van internationale wetgeving.