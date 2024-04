Zuid-Koreaanse SK Hynix steekt miljarden in productie AI-chips

De Zuid-Koreaanse geheugenchipmaker SK Hynix wil een nieuwe productielocatie openen om aan de groeiende vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie (AI) te voldoen. SK Hynix, de op een na grootste producent van geheugenchips ter wereld, gaat hieraan ongeveer 14,6 miljard dollar uitgeven, bijna 13,7 miljard euro.

De nieuwe fabriek komt in de Zuid-Koreaanse stad Cheongju, waar SK Hynix al een productielocatie heeft. De chipproducent wil ook in de Verenigde Staten uitbreiden met een verpakkingsfabriek en een onderzoekscentrum voor AI-producten in de staat Indiana. Deze investering kost bijna 4 miljard dollar.

SK Hynix, dat chips levert aan bijvoorbeeld Nvidia, is momenteel marktleider in het maken van een bepaalde geavanceerde geheugenchip voor AI-toepassingen. Het bedrijf heeft te maken met grote concurrentie van Samsung, de grootste geheugenchipproducent van de wereld. Samsung liet eerder weten zijn achterstand te willen inhalen.