Gerard Sanderink moet Centric ruim 80 miljoen betalen

De omstreden zakenman Gerard Sanderink moet het door hem opgerichte IT-bedrijf Centric per direct 80 miljoen euro, met rente en kosten, betalen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam woensdag bepaald. Sanderink had geëist dat Centric hem 30 miljoen dividend moest terugbetalen. De rechter wees die eis af.

De zaak draaide om een lening van 80 miljoen euro, meldt het AD. Dat bedrag had Sanderink toen hij nog de baas was bij Centric laten uitkeren aan zijn holding Sanderink Investments. Sanderink kwam op 12 maart niet opdagen tijdens de rechtszaak over de lening. Zijn advocaten waren een paar dagen daarvoor opgestapt.

Sanderink ligt al jaren in de clinch met Centric. Begin dit jaar wees de Ondernemingskamer een verzoek van Sanderink af over meer bemoeienis bij de geplande verkoop van Centric. Eerder besliste het rechtscollege in Amsterdam dat Sanderink moest vertrekken als hoogste bestuurder van het IT-bedrijf. Dit besluit volgde nadat bouwbedrijf Strukton de toenmalige topman, die een privéconflict met zijn ex publiekelijk uitvocht en zijn bedrijven daarin meesleepte, voor onbepaalde tijd had geschorst.