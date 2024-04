Privacywaakhond bezorgd over gebruik bodycam in supermarkt

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt het “zorgelijk” dat supermarktketen Dirk van den Broek personeel gaat voorzien van bodycams. De privacywaakhond gaat het bedrijf daarom snel om opheldering vragen.

De inzet van bodycams in supermarkten leidt bij de toezichthouder “tot gefronste wenkbrauwen”, laat een woordvoerder weten. “We zien bodycams normaal gesproken alleen bij politie en boa’s en het gebruik is aan strenge voorwaarden gebonden. Cameratoezicht is zeer invasief. Dat geldt voor reguliere camera’s die aan de muur hangen, en dat geldt des te meer voor bodycams, die je van heel dichtbij, recht in je gezicht filmen.”

De privacywaakhond vindt dat organisaties daarom “zeer terughoudend” moeten zijn met de inzet van dit soort cameratoezicht. “Zij moeten onder meer kunnen aantonen dat het noodzakelijk is.”