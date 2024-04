Boete van 100 miljoen voor Continental over rol dieselschandaal

De Duitse fabrikant van banden en auto-onderdelen Continental heeft een boete gekregen van 100 miljoen euro voor zijn rol bij het sjoemeldieselschandaal bij Volkswagen. Volgens de Duitse autoriteiten heeft Continental niet genoeg gedaan om te voorkomen dat het bedrijf en werknemers werden betrokken bij de zaak.

Continental werd al langer onderzocht door openbaar aanklagers in verband met het schandaal. Het Duitse bedrijf is een belangrijke toeleverancier van Volkswagen en leverde ook onderdelen die in VW-dieselmotoren werden gebruikt. De sjoemelsoftware, waarmee de motoren tijdens tests van toezichthouders schoner waren dan bij normaal gebruik, werd echter geleverd door concurrent Bosch.

Volgens de autoriteiten in Hannover had Continental beter toezicht moeten houden op het gebruik van zijn motorcontrolesystemen die de uitstootfraude mogelijk maakten. Het bedrijf werkte wel goed mee met het onderzoek, aldus de aanklagers. Het boetebedrag bestaat voor 95 miljoen euro uit de winst die het bedrijf maakte met de verkoop van die onderdelen.