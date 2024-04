Facebook onder vuur om gerichte reclame over geaardheid

Facebook mag geen openbare gegevens over seksuele geaardheid gebruiken voor persoonlijke advertenties, volgens een advies aan de hoogste Europese rechter. Volgens advocaat-generaal Athanasios Rantos van het Europese Hof van Justitie is dit in strijd met de Europese privacyregels.

De zaak is aangespannen door de Oostenrijkse advocaat en privacy-activist Max Schrems. Hij ontving gerichte reclame van Facebook nadat hij publiekelijk had verklaard dat hij homoseksueel is, zonder dat hij dit ooit vermeld had op zijn profiel.

Het Oostenrijkse hooggerechtshof boog zich over Schrems’ klacht en stelde het EU-hof vragen over de precieze interpretatie van de Europese privacywetgeving. Het definitieve antwoord van het Europese Hof van Justitie wordt de komende maanden verwacht. Het advies van advocaat-generaal Rantos is niet bindend.