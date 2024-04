Noodlijdend IT-bedrijf Atos stelt deadline reddingsplan uit

Het noodlijdende Franse IT-bedrijf Atos heeft de deadline van zijn reddingsplan uitgesteld tot 3 mei. Atos, dat ook in Nederland diensten levert aan overheidsinstellingen en bedrijven, diende eerder deze maand een herstructureringsplan in bij banken en andere schuldeisers. Het bedrijf stelde daarin 1,2 miljard euro aan nieuw kapitaal nodig te hebben om zijn activiteiten voort te zetten en de schulden met ongeveer de helft te verminderen. Ook wil het bedrijf de looptijd van andere schulden met vijf jaar verlengen.

De banken en schuldeisers hadden oorspronkelijk tot en met vrijdag 26 april de tijd om te reageren op het reddingsplan. Atos heeft die deadline nu verschoven omdat het meer geld nodig heeft om zijn activiteiten te financieren en de schulden waarschijnlijk nog verder teruggedrongen moeten worden.

Het besluit volgt op de tegenvallende prestaties in het afgelopen kwartaal, waarin Atos de omzet zag dalen. Volgens het bedrijf stellen klanten de ondertekening van nieuwe contracten uit door de onzekerheid rond de onderneming. Atos is van plan zijn nieuwe financiële behoeften in de komende dagen te presenteren aan de banken en schuldeisers.

Atos, dat verantwoordelijk is voor de cyberbeveiliging van de Olympische Spelen in Parijs deze zomer, is een van de belangrijkste technologiebedrijven van Frankrijk. Het bedrijf heeft nauwe banden met het Franse leger en de nucleaire sector van het land. Een reeks tegenslagen, waaronder boekhoudkundige fouten en winstwaarschuwingen, hebben het bedrijf op de rand van de afgrond gebracht.

Nadat een deal met vliegtuigbouwer Airbus over de verkoop van Atos’ cyberveiligheidsdivisie niet doorging en de gesprekken met de Tsjechische zakenman Daniel Křetínský over de verkoop van IT-diensten van Atos niets opleverden, werd de Franse regering gedwongen in te grijpen met tussentijdse financiering. Een door de rechtbank aangestelde functionaris voert nu het bemiddelingsproces met crediteuren en banken uit.