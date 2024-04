Facebook-moeder Meta Platforms grote verliezer op Wall Street

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, is donderdag flink lager geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf publiceerde woensdag zijn kwartaalresultaten, waarbij het onder andere meldde meer kosten te maken voor de vele investeringen in kunstmatige intelligentie (AI). Het aandeel eindigde 10,6 procent lager waarmee het ruim 100 miljard dollar aan beurswaarde verloor.

Beleggers twijfelen of de investeringen van Meta in AI wel voldoende geld zullen opleveren. Ook gaf Meta een tegenvallende omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. Zo voorspelde het in Menlo Park gevestigde bedrijf dat de omzet in het tweede kwartaal mogelijk opnieuw 36,5 miljard dollar bedraagt. Analisten gingen in doorsnee uit van een beduidend sterkere prognose.

De Dow-Jonesindex sloot 1 procent lager op 38.085,80 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent en eindigde op 5048,42 punten. Techgraadmeter Nasdaq daalde 0,6 procent tot 15.611,76 punten.