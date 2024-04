Unilever-topman predikt ‘realistische’ duurzaamheidsdoelen

Topman Hein Schumacher van Unilever wil dat het verzorgings- en voedingsmiddelenconcern voortaan vooral “realistische” doelen nastreeft op het gebied van duurzaamheid. In het verleden stelde het bedrijf “met opzet ambitieuze doelen”, maar nu is het volgens de Nederlander zaak om op de kortere termijn concrete resultaten te boeken.

Dat zei Schumacher in een gesprek met media over de eerstekwartaalcijfers. Vorige week maakte Unilever bekend een aantal duurzaamheidsdoelen te wijzigen. Zo mikt het bedrijf niet meer op een halvering van het verbruik van nieuw plastic volgend jaar, maar op 30 procent minder verbruik in 2026. Ook schoof Unilever de deadline om volledig herbruikbaar, recyclebaar of biologisch afbreekbaar plastic te gebruiken vooruit.

“Het is geen afzwakking, we verhogen juist onze inzet”, zegt Schumacher daarover. Door “meer focus te leggen” op haalbare doelen maakt Unilever zich volgens hem klaar voor de toekomst. De in juli vorig jaar aangetreden topman zei ook dat aanstaande strengere verplichtingen voor bedrijven om over hun duurzaamheidsgehalte te rapporteren meespelen. “Die combinatie overtuigde me dat we realistische doelen moeten stellen. En geen langetermijndoelen voor in de verre toekomst als ik hier niet meer zit, zodat je mij ook verantwoordelijk kunt houden.”

Vorige week was milieuorganisatie Greenpeace uiterst kritisch over de wijzigingen aan de plasticdoelen. Die zouden “vermomd als pragmatisme” eigenlijk een afzwakking zijn van de ambities bij een van ’s werelds grootste verspreiders van plasticverpakkingen.

Maar Schumacher vindt dat Unilever nog altijd een voorloper met de duurzaamheidsdoelen is. Hij wees erop dat het gebruik van nieuw plastic met 18 procent is gedaald in vergelijking met 2019. Om veel meer recyclebaar plastic te kunnen gebruiken, moeten ook winkeliers en de petrochemische industrie daarvoor gereed zijn. “We hebben de omvang en complexiteit mogelijk onderschat.”

De topman zegde toe dat Unilever de doelen voor het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen niet zou afschalen.