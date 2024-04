Moederbedrijf Douglas verwacht meer op te halen met beursgang

Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners verwacht meer op te halen bij de introductie op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf is onder andere eigenaar van cosmeticaketen Douglas en horlogemerk Breitling en investeerde in de Franse en Spaanse voetbalcompetities.

CVC verwacht bij de beursgang vrijdag in totaal 2,3 miljard euro op te halen, eerder was dat nog 1,8 miljard. Dat is inclusief de optie tot een zogeheten ‘greenshoe’, waarbij het erop neerkomt dat later nog meer aandelen worden verkocht. De onderneming wilde aandelen aanbieden voor een prijs tussen de 13 en 15 euro. De definitieve prijs zit waarschijnlijk ergens in het midden, hebben de begeleidende banken laten weten.

Hoewel de onderneming ook nieuwe aandelen gaat aanbieden komt het merendeel van bestaande aandeelhouders. Het gaat om een van de grootste beursgangen in tijden op de Amsterdamse beurs.