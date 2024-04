Groei economie VS zwakt sterker af dan verwacht

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar aanzienlijk minder sterk gegroeid dan in de voorgaande periode. Dat meldde de Amerikaanse overheid in een voorlopige schatting. De groei viel ook minder sterk uit dan verwacht.

De groei van ’s werelds grootste economie bedroeg 1,6 procent, tegen 3,4 procent in het vierde kwartaal. Het gaat om een geannualiseerd cijfer. Dat betekent dat de groei van kwartaal op kwartaal kunstmatig wordt doorgetrokken alsof die een heel jaar op dat niveau blijft. Volgens de in Europa gehanteerde methode zou de groei in de Verenigde Staten in het eerste kwartaal op 0,4 procent zijn uitgekomen.

Economen hadden in doorsnee een plus van 2,5 procent voorspeld. De economische groei is van belang voor het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Als de economie sterk afkoelt, kan de centrale bank eerder geneigd zijn de rente te verlagen om zo de economie te stimuleren. Bij een sterke groei kan de Fed de rente juist langer op een hoog niveau houden.

De groeivertraging hangt onder meer samen met zwakkere consumentenbestedingen, de motor van de Amerikaanse economie, en ook een minder sterke export. De Amerikaanse overheid komt later nog met nieuwe ramingen over de groei in het eerste kwartaal.

Op de financiële markten wordt verwacht dat de Fed later dit jaar, mogelijk in september, met een eerste renteverlaging gaat komen nu de inflatie aan het dalen is.