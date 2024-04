Politie heeft begrip voor gebruik bodycams in supermarkt

De politie heeft begrip voor het besluit van supermarktketen Dirk om personeel te voorzien van bodycams. Supermarktketen Jumbo zegt ook naar de inzet van bodycams te hebben gekeken.

Een woordvoerder van de politie stelt dat supermarktpersoneel regelmatig te maken heeft met intimiderend gedrag dat gepaard kan gaan met agressie en geweld. “Uit ervaring weten wij dat het dragen van een bodycam een de-escalerende werking kan hebben. Daarom snappen wij de behoefte die er leeft om een bodycam te dragen.”

Concurrent Jumbo heeft ook naar bodycams gekeken, laat een woordvoerder weten: “We kijken in de markt naar ontwikkelingen en resultaten van nieuwe ontwikkelingen zoals bodycams. Voordat we hiertoe zouden overgaan, zouden we zoiets eerst met een kleinschalige proef testen. Dat is nog niet het geval.”