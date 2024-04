Toezichthouder VS onderzoekt grote terugroepactie Tesla

De Amerikaanse verkeerstoezichthouder National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) gaat onderzoek doen naar een grote terugroepactie van Tesla in december van meer dan 2 miljoen auto’s uit zorgen over de veiligheid van het rijhulpsysteem Autopilot. De NHTSA kijkt nu of de software-updates voor Autopilot voldoende zijn om die zorgen weg te nemen.

De terugroepactie volgde op de vaststelling van de NHTSA dat het bestuurdersassistentiesysteem van Tesla niet veilig genoeg is. In 2021 startte de toezichthouder al een onderzoek naar de Autopilot van de fabrikant van elektrische auto’s, na een reeks van aanrijdingen. De NHTSA had al om meer informatie van Tesla gevraagd over de nieuwe software van de Autopilot die het bedrijf heeft geïntroduceerd.

De Autopilot is bedoeld om Tesla-auto’s automatisch binnen hun rijstrook te laten sturen, accelereren en remmen. Daarnaast kan de geavanceerde versie van de Autopilot helpen bij het wisselen van rijstrook op snelwegen. Volgens de toezichthouder is er echter een verhoogd risico op ongevallen in situaties waarin het rijhulpsysteem is ingeschakeld en wordt er onvoldoende gezorgd dat bestuurders zelf blijven opletten bij het gebruik van de Autopilot.

Tesla heeft altijd gezegd dat de Autopilot geen vervanging is voor een bestuurder en dat de bestuurder altijd moet opletten en zijn handen aan het stuur moet houden.

Onlangs trof Tesla een schikking in een zaak over een dodelijk ongeval met een auto die met de Autopilot reed. Bij dat ongeluk in 2018 in Californië kwam een 38-jarige man om het leven toen zijn auto op volle snelheid tegen een betonnen barrière tussen de twee weghelften van een snelweg botste. Zijn familie stelde dat het Autopilot-systeem van de Model X niet goed werkte waardoor het ongeluk werd veroorzaakt.