Beursgang investeerder CVC op Damrak succes, aandeel omhoog

De beursgang van de grote investeringsmaatschappij CVC Capital Partners op het Damrak is vrijdag succesvol verlopen. De eigenaar van cosmetica- en parfumerieketen Douglas en het bekende Zwitserse horlogemerk Breitling sloot op een koers van 16,35 euro. De introductieprijs was 14 euro per aandeel. Het ging om een van de grootste beursgangen in tijden op Beursplein 5. Het bedrijf en bestaande aandeelhouders haalden met de beursgang 2,3 miljard euro op.

De onderneming, die ook investeert in de Franse en Spaanse voetbalcompetities, stelde de plannen voor een beursgang in Amsterdam meermaals uit in verband met onrust op de beurzen. In mei 2022 was dat om de oorlog in Oekraïne en in november vorig jaar door de aanval van Hamas op Israël. Onlangs bracht de investeerder Douglas nog naar de beurs in Frankfurt. CVC heeft nog steeds een meerderheidsbelang in de Duitse parfumerieketen. De investeringsfirma heeft in totaal circa 186 miljard euro aan beleggingen in beheer.

De AEX-index in Amsterdam ging flink omhoog. De hoofdgraadmeter won 1,4 procent op 882,63 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 914,42 punten, door een fors koersverlies voor verlichtingsbedrijf Signify. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 1,4 procent. De algehele stemming kreeg steun van sterke kwartaalcijfers van de Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet.