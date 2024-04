Koperprijs stijgt voor het eerst in twee jaar naar 10.000 dollar

De koperprijs is vrijdag voor het eerst in twee jaar gestegen naar meer dan 10.000 dollar per ton. De prijs wordt vooral gestuwd door de verwachting dat de vraag naar het metaal sterk zal groeien door de energietransitie, terwijl het aanbod beperkt is. Koper wordt veel gebruikt in infrastructuur voor elektrisch rijden waaronder laadpunten, en ook voor windmolens en zonnepanelen.

Op de Londense metaalmarkt tikte koper een niveau van ongeveer 10.030 dollar per ton aan, waarna de prijs werd weer wat terugzakte. In maart 2022 steeg de prijs nog naar een recordniveau van circa 10.900 dollar door schrik over de Russische invasie van Oekraïne.

Koper wordt in veel verschillende sectoren gebruikt, zoals de bouw, auto-industrie en telecomsector. Daarom wordt koper ook wel gezien als een soort barometer voor de economie.

Door de stijgende prijs wordt koper ook weer aantrekkelijker voor dieven, die bijvoorbeeld hun slag slaan op het spoor, op bouwterreinen en bij zonneparken en hoogspanningsmasten.

Eerder dit jaar zorgde koperdiefstal in een transformatorhuis nog voor een spanningspiek in het Groningse dorp Oude Pekela. Door die stroompiek brandden huishoudelijke apparaten bij ongeveer 250 woningen door. De schade bedroeg ruim 160.000 euro.