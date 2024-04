Winst Porsche onder druk door kosten lancering nieuwe modellen

De winst van het Duitse automerk Porsche is in het eerste kwartaal van dit jaar fors gedaald, vooral door de kosten voor de lancering van verschillende nieuwe modellen dit jaar. Porsche brengt nieuwe versies van de Panamera, Taycan, Macan en 911 uit. Maar daar staan wel kosten voor bijvoorbeeld marketing en ontwikkeling tegenover. Verder had het bedrijf last van tegenwind bij de verkoop in onder meer China.

De winst na belastingen zakte naar 926 miljoen euro, van 1,4 miljard euro een jaar eerder. De omzet bedroeg 9 miljard euro, tegen 10,1 miljard euro een jaar geleden. Porsche leverde in het afgelopen kwartaal wereldwijd 77.640 auto’s af, wat bijna 4 procent minder is dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.

Het bedrijf uit Stuttgart zag de verkoop in China met bijna een kwart dalen, mede door moeilijke economische omstandigheden. In de Verenigde Staten ging de verkoop ook duidelijk omlaag. Dat kwam volgens Porsche door vertragingen bij de Amerikaanse douane met leveringen. In Europa nam de verkoop wel toe, waarbij vooral de Duitse thuismarkt het goed deed met een plus van bijna 37 procent.