Moeder Google wil van rechtszaak over advertentiemonopolie af

Google-moederbedrijf Alphabet heeft een rechter in de Verenigde Staten gevraagd een zaak van de Amerikaanse justitie te seponeren. De zaak beschuldigt Alphabet van het monopoliseren van de technologie voor het kopen en verkopen van onlineadvertenties. Het techconcern stelt echter dat justitie dit niet kan bewijzen.

Aanklagers startten hun zaak vorig jaar met het verwijt dat Google, door zijn grote dominantie op de markt, exorbitant hoge marges kan vragen voor onlineadvertenties. Justitie schat het marktaandeel van het bedrijf op minstens 50 procent. Bovendien zou Google met zijn advertentietools en toegang tot allerlei informatie concurrerende aanbieders van advertentieruimte uit de markt drukken.

Alphabet voert aan dat de aanklagers “speciaal voor deze zaak markten hebben bedacht”. In de beschuldigingen zouden concurrenten op het gebied van onlinereclame, zoals Facebook, Amazon en TikTok, niet zijn meegenomen. Als hun advertentieactiviteiten wel worden meegerekend, zou het marktaandeel van Google aanzienlijk lager uitvallen. Alphabet wijst ook op eerdere rechterlijke uitspraken, waaruit blijkt dat er pas van een monopolie gesproken kan worden als een bedrijf minstens 70 procent van een markt in handen heeft.

Het is niet de eerste Amerikaanse mededingingszaak tegen Alphabet. Een aantal jaar terug werd de onderneming er al van beschuldigd met zijn dominantie op de zoekmachinemarkt de wet te overtreden. Ook in Europa liggen de grote techbedrijven onder vuur. De Europese Commissie stelde vorige maand een onderzoek in naar Apple, Google en Facebook-moederbedrijf Meta om vermeende overtredingen van regels die hun macht moeten inperken.