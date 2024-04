Brussel onderwerpt besturingssysteem iPads aan strenge regels

Ook het besturingssysteem voor tablets van Apple valt voortaan onder de strengste regels van de Europese Wet op de Digitale Markten (DMA). De Europese Commissie heeft beslist dat het systeem als een poortwachter beschouwd moet worden voor diensten van anderen. De EU mag door die typering strenger controleren, omdat er anders risico is dat grote en machtige bedrijven hun marktpositie misbruiken.

Apple krijgt nu zes maanden de tijd om het besturingssysteem iPadOS volledig aan de strengere EU-regels te laten voldoen die gelden voor dergelijke poortwachtersbedrijven. Eerder had de Europese Commissie onder meer al bedrijfsonderdelen van Meta en Alphabet, het moederbedrijf van Google, Amazon en Microsoft, als poortwachter aangewezen. Ook Apple werd al als poortwachter aangewezen voor zijn besturingssysteem iOS, zijn browser Safari en zijn App Store. Nu komt iPadOS daar dus bij.

Volgens de analyse van de Europese Commissie kunnen gebruikers van een Apple iPad namelijk nauwelijks overstappen op een ander systeem. Terwijl de bedoeling van de DMA juist is dat bedrijven concurrenten de ruimte geven op hun platforms of het gebruikers mogelijk maken over te stappen naar een dienst van een concurrent.