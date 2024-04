Tesla flink hoger op Wall Street na bezoek Musk aan China

Tesla behoorde maandag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Berichten over een verrassingsbezoek van topman Elon Musk aan China zorgden voor optimisme bij beleggers. Musk wist tijdens het bezoek enkele belangrijke obstakels uit de weg te ruimen voor de introductie van zijn software voor zelfrijdende auto’s in China. Ook gaat de fabrikant van elektrische auto’s samenwerken met het Chinese techbedrijf Baidu om kaart- en navigatiefuncties te implementeren in zijn auto’s. Het aandeel werd daarop 11 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief, na het sterke koersherstel van vorige week. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent in de plus op 38.365 punten. De brede S&P 500-index 5121 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij tot 16.014 punten. De S&P 500-index en de Nasdaq kenden vorige week de beste beursweek sinds november vorig jaar.

Beleggers kijken deze week vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. Onlangs gaf centralebankpresident Jerome Powell aan dat de inflatiecijfers nog onvoldoende vertrouwen boden om de Amerikaanse rente te verlagen. Beleggers verwachten nu een eerste renteverlaging in september. Aan het einde van de week komt ook nog het belangrijke Amerikaanse banenrapport naar buiten. Daarnaast openen grote bedrijven als Apple, Amazon, McDonald’s en Coca-Cola deze week de boeken.

Apple, dat donderdag met cijfers komt, steeg 3 procent. Volgens mediaberichten heeft het techconcern de gesprekken met OpenAI weer hervat over het gebruik van de kunstmatige intelligentie (AI)-technologie van dat bedrijf. OpenAI is het bedrijf achter chatbot ChatGPT. Ook heeft investeringsbank Bernstein het beleggingsadvies voor Apple verhoogd naar kopen.

Alphabet verloor 2 procent. Het moederbedrijf van Google werd vrijdag ruim 10 procent meer waard, dankzij sterke kwartaalresultaten. Cryptobeurs Coinbase verloor ruim 3 procent door de koersdaling van de bitcoin.

De euro was 1,0723 dollar waard, tegen 1,0688 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent in prijs tot 83,06 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 88,52 dollar per vat.