Schiphol en ministerie wachten massaclaim af

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft “kennisgenomen van de berichtgeving, en wacht verdere ontwikkelingen af” over de massaclaim tegen de Staat over Schiphol, laat een woordvoerder weten. Een groep omwonenden en belangenorganisaties van de luchthaven bereidt een massaclaim van 3 miljard euro voor, werd maandag bekend.

Schiphol wil niet reageren op de aangekondigde claim, maar wijst wel op de reactie die de luchthaven op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag gaf afgelopen maand. Toen zei de luchthaven het belangrijk te vinden dat er op korte termijn duidelijkheid komt en werd benadrukt dat wordt gestreefd naar minder overlast. “Voor nu laten we het daarbij”, zegt een woordvoerder.

De rechtbank oordeelde dat de Staat lange tijd inbreuk heeft gemaakt op de mensenrechten van omwonenden door niet genoeg rekening te houden met hun gezondheid. Dit is de drijfveer achter de massaclaim. De verwachting is dat er pas over een half jaar een dagvaarding wordt uitgestuurd.