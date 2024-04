Miljoenen weg bij beleggers die uitgingen van koersdaling Philips

Beleggers die op een koersdaling van Philips hebben gewed, het zogeheten ‘short’ gaan, verliezen maandag tientallen miljoenen euro’s doordat het aandeel van het zorgtechnologiebedrijf op de grootste dagwinst ooit afkoerst. “De grootste reden om short te gaan was de slaapapneu-affaire, maar die is nu afgelopen”, zegt analist en strateeg Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Cardano.

Vooral het Amerikaanse beleggingsfonds Citadel Advisors en het Britse Marshall Wace, die samen de grootste shortpositie in Philips hebben, verliezen veel geld. De fondsen hadden vorige week nog verder ingezet op een koersdaling, waardoor ze samen bijna 2 procent van de Philips-aandelen geshort hadden. Dat is te herleiden uit cijfers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Maar nu de koers van Philips zo hard stijgt, lopen de verliezen voor de beleggingsfondsen op tot minstens honderd miljoen euro. Als de koers van Philips nog verder stijgt kunnen de verliezen nog verder oplopen.

Short gaan is wanneer een belegger een aandeel leent en vrijwel gelijk verkoopt, in de hoop om het op een later moment voor een lagere prijs terug te kopen. Het verschil tussen de prijzen is de winst. Bij short gaan wordt er dus gespeculeerd op een koersdaling, maar als de koers stijgt kunnen de verliezen theoretisch gezien oneindig oplopen. Van Zeijl denkt dat een deel van de verklaring voor de grote koersstijging van Philips bij partijen ligt die hun shortpositie sluiten als reactie op het nieuws over de schikking die het bedrijf trof in de Verenigde Staten. “Ze moeten wel terugkopen, het risico is zo groot.”