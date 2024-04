Air France-KLM daalt op Damrak na kwartaalverlies

Air France-KLM behoorde dinsdag tot de dalers op de Amsterdamse beurs. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie leed in het afgelopen kwartaal een verlies van bijna een half miljard euro. Dat is het grootste verlies sinds de coronacrisis. Het verlies had onder andere te maken met hoge kosten voor KLM als gevolg van verstoringen in januari en februari. Daardoor moest de luchtvaartmaatschappij reizigers compenseren. Ook kwam er minder omzet uit de vrachtdivisie van het concern. Het aandeel verloor bijna 4 procent.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel vrijwel onveranderd op 882,26 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 925,03 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen won 0,3 procent.

Beleggers wachten vooral op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. Dat besluit staat voor woensdag op het programma. De Amsterdamse beurs is op die dag gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. Ook de markten in Parijs en Frankfurt zijn dan dicht. In Londen en New York wordt op 1 mei wel gehandeld.

Philips (min 1,5 procent) was de grootste daler in de AEX. Het zorgtechnologieconcern werd maandag nog ruim 29 procent meer waard. Beleggers reageerden verheugd op de schikking die Philips heeft getroffen voor claims in verband met de slaapapneu-affaire bij het bedrijf. De schikking viel lager uit dan verwacht en de deal neemt voor Philips een groot deel van de onzekerheid weg rondom de al jaren voortslepende affaire. De banken UBS en Deutsche Bank haalden Philips van de verkooplijst af.

Betaalbedrijf Adyen was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen, met een plus van 0,6 procent. ArcelorMittal verloor 0,6 procent. Het staalconcern werd door de Spaanse bank Santander van de kooplijst gehaald.

In de MidKap zakte Arcadis 1,8 procent. Het advies- en ingenieursbureau boekte meer omzet en winst in het eerste kwartaal. Het bedrijf krijgt steeds meer opdrachten voor milieusanering, zoals het opruimen van schadelijke stoffen zoals PFAS, en zag de orderportefeuille stijgen tot een recordniveau. Beleggers hadden echter op meer gerekend.

In Frankfurt daalden Volkswagen en Mercedes-Benz ruim 2 procent. De beide Duitse autofabrikanten zagen de verkopen en de winst flink dalen in de eerste drie maanden van het jaar.

De euro was 1,0701 dollar waard, tegen 1,0715 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 82,55 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 88,36 dollar per vat.