OpenAI mag artikelen Financial Times gebruiken voor ChatGPT

De populaire chatbot ChatGPT wordt in de toekomst ook getraind met artikelen uit de Britse zakenkrant Financial Times. Dat meldde ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. De ontwikkelaar van toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) heeft een licentieovereenkomst gesloten met de krant.

ChatGPT zal daardoor ook vragen van gebruikers kunnen beantwoorden met informatie uit artikelen van de zakenkrant, inclusief weblinks naar deze publicaties. De afgelopen maanden tekenden de Duitse uitgever Axel Springer Group en de Franse krant Le Monde al deals met OpenAI. The New York Times daagde het bedrijf daarentegen in december voor de rechter, omdat ChatGPT zonder toestemming was getraind met de artikelen van de krant.