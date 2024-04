Carlsberg verwacht nog jaren juridisch getouwtrek om Rusland

Het juridische getouwtrek over de in beslag genomen Russische activiteiten van de Deense bierbrouwer Carlsberg duurt waarschijnlijk nog jaren, zegt Jacob Aarup-Andersen, topman van het bedrijf.

Moskou nam in juli vorig jaar de controle over van Carlsbergs belang in Baltika Breweries nadat het bierconcern had geprobeerd het te verkopen. Aarup-Andersen zei toen dat het bedrijf was gestolen. Vervolgens schreef Carlsberg de waarde van zijn belang in de Russische brouwerijgroep af tot nul. Carlsberg kondigde eerder al aan Rusland te willen verlaten om de oorlog in Oekraïne.

De Deense brouwer is nu verwikkeld in een reeks rechtszaken rond de Russische activiteiten. Volgens de topman blijft een juridisch team zich inzetten om de rechten van Carlsberg te beschermen, hoewel het onwaarschijnlijk is dat er snel een oplossing komt.

Rusland was vroeger de grootste markt voor Carlsberg. Het bedrijf richt zich voor verdere groei nu vooral op China.