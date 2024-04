Air France-KLM sluit schrappen banen niet uit bij kostenbesparing

Air France-KLM zoekt actief naar manieren om de kosten verder terug te dringen. Ook het schrappen van banen behoort tot de mogelijkheden, al is dat plan nog niet concreet, zei financieel topman Steven Zaat van het luchtvaartconcern in een toelichting op de kwartaalresultaten. Er werken zo’n 73.000 mensen bij het bedrijf.

Air France-KLM heeft bij de presentatie van de kwartaalresultaten al aangegeven voorlopig geen nieuw ondersteunend personeel aan te nemen. Ook moeten de overheadkosten, de kosten voor het draaiend houden van de onderneming, omlaag.

Het verlies voor Air France-KLM kwam in het eerste kwartaal van dit jaar uit op 480 miljoen euro, tegen een negatief resultaat van 337 miljoen euro over dezelfde periode in 2023. Het is het grootse kwartaalverlies sinds het einde van de coronacrisis.

Air France-KLM is niet het enige luchtvaartbedrijf dat de kosten probeert te beheersen. Ook Lufthansa kondigde dinsdag kostenbesparingen aan. Dat Duitse concern leed over de maanden januari, februari en maart een operationeel verlies van 849 miljoen euro, bijna 600 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Lufthansa leed vooral onder aanhoudende stakingen in Duitsland dit jaar. Inmiddels zijn loonakkoorden gesloten met vakbonden voor het grond- en cabinepersoneel.