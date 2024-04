Waarom elke onderneming vandaag een veiligheidsexpert nodig heeft

In een tijd waarin cyberaanvallen steeds meer voorkomen, bedrijven steeds vaker risico lopen en nalevingsvereisten voortdurend evolueren, wordt het belang van een veiligheidsbeleid voor ondernemingen steeds prominenter. Een van de belangrijkste dingen die bedrijven kunnen doen om zich te beschermen tegen deze bedreigingen is een toegewijde veiligheidsexpert aanstellen. Maar waarom is het inschakelen van een veiligheidsexpert – eventueel van een externe partner zoals G4S Safety Solutions – voor bedrijven en organisaties zo een goed idee? Lees het in dit artikel.

Bescherming tegen cyberaanvallen

Cybercriminaliteit is een van de grootste bedreigingen waarmee bedrijven vandaag de dag worden geconfronteerd. Een veiligheidsexpert kan helpen bij de identificatie van kwetsbaarheden in de IT-infrastructuur van een bedrijf, de implementatie van beveiligingsmaatregelen zoals firewalls en antivirussoftware en de ontwikkeling van een responsplan voor het geval er daadwerkelijk een cyberaanval gebeurt. Door proactief te handelen en te investeren in cyberbeveiliging, kunnen bedrijven zich beter beschermen tegen de gevolgen van datalekken, ransomware-aanvallen en andere vormen van cybercriminaliteit.

Risicobeheer en compliance

Veiligheidsexperts spelen een essentiële rol in het beheer van bedrijfsrisico’s en het waarborgen van de naleving van wettelijke en sectorvoorschriften. Ze voeren risicoanalyses uit om potentiële bedreigingen voor de activiteiten van een bedrijf te identificeren en stellen maatregelen voor om deze risico’s te minimaliseren. Bovendien kunnen veiligheidsexperts helpen bij de ontwikkeling en implementatie van beleid en procedures om te voldoen aan wettelijke vereisten zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Bescherming van werknemers en bedrijfsmiddelen

Behalve in de bescherming van digitale activa spelen veiligheidsexperts ook een rol bij het waarborgen van de fysieke veiligheid van werknemers en bedrijfsmiddelen. Ze kunnen advies verlenen over maatregelen zoals toegangscontrole, bewakingssystemen en noodplannen om de veiligheid op de werkplek te verbeteren en het risico op diefstal, vandalisme en andere vormen van criminaliteit te verminderen.

Vertrouwen van klanten en partners

Een sterke focus op veiligheid kan het vertrouwen van klanten en zakelijke partners vergroten. Bedrijven die kunnen aantonen dat zij de nodige maatregelen hebben genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens te waarborgen, zullen waarschijnlijk als betrouwbaarder en geloofwaardiger worden beschouwd. Dit kan resulteren in een grotere loyaliteit van klanten, verbeterde zakelijke relaties en een concurrentievoordeel op de markt.

Voorbereiding op noodsituaties

Last but not least kunnen veiligheidsexperts helpen bij het uitwerken van plannen en procedures voor noodsituaties, zoals natuurrampen, branden en andere crisismomenten. Door voorbereid te zijn op dergelijke situaties en te weten hoe er moet gehandeld worden in geval van nood kunnen bedrijven vaak de schade beperken.

Kortom: veiligheidsexperts zijn van onschatbare waarde voor elke onderneming, ongeacht de omvang of sector. Door te investeren in veiligheid kunnen bedrijven zich beter beschermen tegen cyberaanvallen, bedrijfsrisico’s beheren, voldoen aan wettelijke vereisten, het vertrouwen van klanten vergroten en voorbereid zijn op noodsituaties. In een steeds complexere en bedreigende zakelijke omgeving kan een veiligheidsexpert het verschil maken tussen succes en mislukking.