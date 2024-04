Coca-Cola verkoopt iets meer frisdrank, maar maakt minder winst

Coca-Cola verkocht in de eerste drie maanden van het jaar iets meer frisdrank dan in dezelfde periode vorig jaar, maar maakte daarbij minder winst. Een verklaring geeft het bedrijf, bekend van frisdranken zoals Coca-Cola en Fanta niet, maar uit de cijfers is te herleiden dat wisselkoersschommelingen een rol spelen.

De omzet van Coca-Cola nam in het eerste kwartaal toe met 3 procent tot 11,3 miljard dollar. Omgerekend is dat ruim 10,5 miljard euro.

Maar uit de bedrijfsactiviteiten hield het bedrijf een stuk minder geld over dan in dezelfde periode een jaar eerder. Terwijl de winstmarge voor belasting en afschrijvingen in het eerste kwartaal van 2023 nog bijna 31 procent was, is dat nu teruggelopen naar nog net geen 19 procent.

Naast wisselkoersschommelingen had de herwaardering van Fairlife, een zuivelproducent die Coca-Cola in 2020 overnam, een impact op de marges.