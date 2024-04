Economie eurozone uit recessie na groei in eerste kwartaal

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van het vorige kwartaal, volgens voorlopige cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Hiermee kwam het eurogebied weer uit een milde recessie, na in de voorgaande twee kwartalen te zijn gekrompen. Zowel in het derde als in het vierde kwartaal van 2023 was er een economische krimp van 0,1 procent.

Duitsland, de grootste economie binnen het eurogebied, zag in het eerste kwartaal een groei van 0,2 procent, na een krimp van 0,5 procent in de laatste drie maanden van vorig jaar. De Franse economie, de op een na grootste van de eurozone, versnelde de groei naar 0,2 procent, van een groei van 0,1 procent in het voorgaande kwartaal. De Spaanse economie groeide opnieuw met 0,7 procent en de Italiaanse economie met 0,3 procent. Van de Nederlandse economie waren nog geen gegevens beschikbaar voor het eerste kwartaal.

Volgens ING-econoom Bert Colijn laat de economie van de eurozone eindelijk weer enige betekenisvolle groei zien, na een lange periode van stagnatie die volgde op de energiecrisis in de tweede helft van 2022. De economie profiteert volgens hem van een stabielere energievoorziening en lagere energiekosten. Hoewel er volgens de ING-econoom geen krachtig herstel in de maak is, is de eurozone wel duidelijk een betere fase ingegaan met economisch herstel, lage werkloosheid en een afkoelende inflatie.