Nederlandse chipmaker NXP stijgt op Wall Street na cijfers

NXP Semiconductors behoorde dinsdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De in Eindhoven gevestigde chipproducent boekte afgelopen kwartaal meer winst dan beleggers en analisten hadden verwacht. De omzet lag in lijn met de verwachtingen. Topman Kurt Sievers stelde “voorzichtig optimistisch” te zijn voor de rest van dit jaar, ondanks de moeilijkheden in de sector door de zwakke economische groei wereldwijd. Het aandeel werd 3,3 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend op de laatste dag van de negatieve beursmaand april. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent lager op 38.189 punten. De bredere S&P 500-index daalde 0,3 procent tot 5102 punten en techbeurs Nasdaq daalde ook 0,3 procent, tot 15.938 punten. De Dow koerst af op een maandverlies van ruim 3 procent. De S&P 500 en de Nasdaq hebben in april meer dan 2 procent verloren. Het is het eerste maandverlies voor de drie hoofdgraadmeters sinds oktober vorig jaar.

Eli Lilly klom 6,4 procent. Het farmaceutische concern boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Het bedrijf verhoogde ook zijn verwachtingen voor het hele jaar dankzij sterke verkopen van zijn diabetesmedicijn Mounjaro en het onlangs gelanceerde afslankmiddel Zepbound.

Coca-Cola ging 0,9 procent omhoog. De frisdrankfabrikant behaalde afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Mede dankzij prijsverhogingen werd het concern ook positiever over de omzetgroei dit jaar.

3M steeg met 3,8 procent. Het industrieconcern boekte afgelopen kwartaal flink meer omzet en winst dan verwacht.

McDonald’s ging 1 procent omlaag. De resultaten van de hamburgerketen werden afgelopen kwartaal gedrukt door de pro-Palestijnse boycots tegen het bedrijf, die volgden op berichten dat de Israëlische tak van McDonald’s gratis maaltijden zou hebben uitgedeeld aan Israëlische militairen.

Tesla daalde 2 procent. Techwebsite The Information meldde dat topman Elon Musk twee belangrijke managers heeft ontslagen omdat hij ontevreden is over het tempo van de eerder aangekondigde grote ontslagronde. Musk wil wereldwijd meer dan 10 procent van de banen schrappen bij de elektrische autofabrikant. Het aandeel won een dag eerder nog ruim 15 procent. Die koerssprong volgde op het nieuws dat Tesla goedkeuring heeft gekregen om zijn software voor zelfrijdende auto’s in China te gebruiken.