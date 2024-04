Chinees technologieconcern Huawei maakt 564 procent meer winst

Het Chinese technologieconcern Huawei zag de winst in de eerste drie maanden van het jaar met 564 procent stijgen. Deze cijfers heeft het bedrijf aan de Chinese overheid geleverd. Omgerekend bedraagt de winst ruim 2,5 miljard euro.

Huawei meldt ook een toename van de verkoop, maar geeft niet aan waar deze groei precies vandaan komt. Bekend is wel dat de smartphoneverkopen van het bedrijf in het eerste kwartaal met 70 procent zijn gestegen, volgens onderzoeksbureau Counterpoint. Tegelijkertijd daalden de verkoopcijfers van Apple in China met 17 procent in dezelfde periode.

Vorig jaar onthulde het bedrijf een nieuwe smartphone met een geavanceerde chip, die het door de eerder opgelegde sancties van de Verenigde Staten eigenlijk niet zou moeten hebben.

Hoewel de smartphones van Huawei in China goed verkopen, is de situatie in Europa precies het tegenovergestelde. Door de sancties kunnen telefoons van Huawei het Android-besturingssysteem van Google niet gebruiken. Hierdoor laten Europese consumenten de toestellen sneller links liggen en kiezen ze eerder voor merken als Samsung en Xiaomi. Daarom richt Huawei zich in Europa vooral op het winnen van terrein buiten de smartphonemarkt, bijvoorbeeld met clouddiensten en energie-oplossingen.