Dreigende staking slagerijmedewerkers opgeschort

De dreigende staking in slagerijen in Brabant, Gelderland en Noord-Holland woensdag is opgeschort, meldt FNV. De vakbond kondigde dit weekend de werkonderbreking aan, maar werkgevers hebben inmiddels een verbeterd loonbod gedaan voor een nieuwe cao en FNV legt dat voorstel nu voor aan de leden. Tot en met zeker 8 mei leggen slagerijmedewerkers volgens FNV daarom niet hun werk neer.

Vakbondsleden kunnen vanaf dinsdag stemmen over het verbeterde bod van brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS). Als leden daarmee niet akkoord gaan, leggen werknemers van slagers volgens een woordvoerder van FNV alsnog het werk neer. Ongeveer 16.000 mensen werken volgens de vakbond bij een slagerij.