Onderzoek: wereldwijde groei smartphoneverkoop beter dan verwacht

Wereldwijd zijn in de eerste drie maanden van dit jaar 10 procent meer smartphones verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze groei was sterker dan verwacht, na tien moeilijke kwartalen, meldt onderzoeksbureau Canalys. Samsung leverde in tegenstelling tot heel 2023 in het eerste kwartaal weer meer telefoons af dan concurrent Apple.

Het uitbrengen van nieuwe modellen en macro-economische stabilisatie in opkomende markten droegen bij aan de toename van het aantal verscheepte smartphones in januari, februari en maart. Wereldwijd zijn meer dan 296 miljoen mobieltjes verkocht.

Het nieuwste Samsung-model, de S24, verkocht meteen goed. Dit model kwam dit jaar een maand eerder op de markt dan de S23 vorig jaar. Van het nieuwste model werden 13,5 miljoen exemplaren verscheept in de eerste drie maanden van 2024, 35 procent meer dan van zijn voorganger.