Branche wil hoger isolatietempo door nieuwe opsporingsmethodes

Door nieuwe methodes om beschermde diersoorten zoals vleermuizen op te sporen in spouwmuren sneller toe te staan, kunnen er 70 procent meer woningen geïsoleerd worden tegen 2030. Dat stellen de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en VENIN Isolerend Nederland na onderzoek. Nu is het zo dat isolatiebedrijven veel tijd kwijt zijn aan het opsporen van beschermde diersoorten.

Vorig jaar bepaalde de Raad van State dat isolatiebedrijven te weinig deden om spouwmuren op vleermuizen te controleren. Daardoor moeten de bedrijven nu, naast een camera-inspectie, allerlei andere controles uitvoeren. Ook moet gewerkt worden volgens een speciale planning. Dat neemt veel tijd en geld in beslag, met als gevolg dat de vraag naar spouwmuurisolatie afneemt.

“Met nieuwe, nog te valideren opsporingsmethoden kunnen we zowel de vleermuizen als het gevelisolatietempo redden”, zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE. Daarmee doelt hij op methoden zoals uitgebreid sporenonderzoek om beschermde diersoorten in woningen te vinden. Nu is dat niet toegestaan, maar als dat wel mag kan dat veel tijdwinst opleveren.

Daardoor zouden er volgens de NVDE 138.000 extra woningen geïsoleerd kunnen worden. Dat is 70 procent meer dan wanneer de nieuwe methode niet gebruikt zou worden.