KLM-topvrouw verwacht dat capaciteit dit jaar op orde komt

KLM-topvrouw Marjan Rintel verwacht dat de capaciteit van de luchtvaartmaatschappij dit jaar op orde komt. Dat zei zij in gesprek met het ANP. In het vorige kwartaal had KLM nog last van problemen met de levering van vliegtuigonderdelen, waardoor het aantal beschikbare vliegtuigen beperkter was. Ook slecht weer had impact op de prestaties. De luchtvaartmaatschappij heeft echter maatregelen genomen, en Rintel ziet dat die sinds maart effect hebben.

“Het eerste kwartaal was heel lastig”, geeft Rintel toe, die verschillende oorzaken aanwijst. “Ten eerste hadden we te maken met enorm slecht weer, met stormen die zelfs een naam kregen. Als een storm uit een verkeerde richting komt, gaan we heel ver terug in baancapaciteit. Je kunt dan niet vliegen wat je eigenlijk zou willen vliegen”, legt de topvrouw uit. Het onderhoud aan de Kaagbaan op Schiphol speelde daarbij mee. Deze was sinds 19 februari gesloten, maar is vorige week weer in gebruik genomen.

Daarnaast speelden wereldwijde tekorten aan onderdelen, een tekort aan technisch personeel en een inhaalslag na corona bij het opleiden en omscholen van piloten een rol. Hierdoor kon KLM minder vliegen dan gewenst, wat leidde tot een compensatie van 50 miljoen euro voor gedupeerde reizigers.

Bij de presentatie van de jaarresultaten had Rintel al aangekondigd maatregelen te hebben genomen om de problemen bij het onderhoud van vliegtuigen aan te pakken. De topvrouw merkt dat die maatregelen nu beginnen te werken. Ook is er meer reservecapaciteit beschikbaar, waardoor KLM beter eventuele nieuwe verstoringen kan opvangen. Een incidentele kostenpost als die van vorig kwartaal, wordt in de huidige periode dan ook niet in deze orde van grootte verwacht.

Voor de maanden april tot en met juni is Rintel bovendien optimistisch, mede door de prestaties in de huidige meivakantie. “De meivakantie is altijd een soort voorbode voor de zomervakantie. In het eerste weekend zijn 180.000 reizigers vertrokken, je ziet dat mensen graag blijven vliegen. Door heel hard samen te werken met Schiphol, is dat weekend vlekkeloos verlopen”, aldus de topvrouw.