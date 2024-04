Schiphol loopt achter met plaatsen beloofde tilhulpen

Op Schiphol is op meer dan een derde van de werkplekken in de bagagehallen nog geen tilhulp aanwezig, hoewel de luchthaven dat wel van plan was. Tilhulpen moeten bagagemedewerkers fysiek ontlasten, maar Schiphol loopt naar eigen zeggen tegen technische en operationele uitdagingen aan waardoor het aantal achterblijft.

In een jaar tijd zijn 228 van de 385 werkplekken voorzien van een tilhulp, meldt de luchthaven. Het plan was om deze in april van dit jaar op elke werkplek beschikbaar te hebben, na een aankondiging in september vorig jaar.

De Arbeidsinspectie heeft de bagageafhandelaren op Schiphol vorig jaar gesommeerd om het werk voor hun personeel te verlichten. De afhandelbedrijven deden te weinig om de fysieke belasting van het sjouwen met koffers te verlagen. Het zware werk kan bijvoorbeeld verlicht worden door meer tilhulpen in te zetten.

Schiphol presenteerde vervolgens een plan om het werk lichter te maken en gaf vorig jaar aan dat deze maand op elke werkplek een tilhulp moest zijn. Dat is om meerdere redenen niet gelukt, volgens de luchthaven. Zo moet men rekening houden met het passen en meten van de tilhulpen in de huidige operatie en op sommige plekken bestaat de juiste techniek nog niet, somt de luchthaven op.

Elke tilhulp en locatie vraagt om maatwerk, stelt Schiphol. Daarom moet soms ook een stoep worden verlegd of de hoogte van de plafonds worden aangepast. “De luchthavenoperatie gaat tijdens het installeren van de tilhulpen gewoon door”, zegt Schiphol ook nog. “Dat brengt uitdagingen mee in de planning.”

Een woordvoerster van Schiphol zegt dat de luchthaven er “alles aan doet om voor het einde van het jaar op de overige werkplekken ook een tilhulp te hebben geïnstalleerd”. In de tussentijd neemt Schiphol andere maatregelen, zoals het vaker rouleren van shifts zodat er voor de medewerkers “niet te veel fysieke belasting plaatsvindt.”

Het was volgens de luchthaven een eigen doelstelling om tilhulpen binnen een jaar op elke plek te installeren en geen harde eis van de Arbeidsinspectie.