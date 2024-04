Pro-Palestijnse boycots zetten druk op resultaten McDonald’s

De pro-Palestijnse boycots tegen McDonald’s zetten druk op de resultaten van de fastfoodketen. In de eerste drie maanden van het jaar was de omzetgroei bijna acht keer lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De bedrijfstop van McDonald’s waarschuwde al voor afnemende groei omdat het al langer geboycot wordt om de situatie in het Midden-Oosten. Volgens pro-Palestijnse activisten levert McDonald’s, samen met andere grote multinationals zoals Starbucks, steun aan Israël in de oorlog met Hamas. Zo zou de Israëlische tak van McDonald’s gratis maaltijden uitgedeeld hebben aan Israëlische militairen.

Ondanks de tegenvallende groeicijfers, zet het fastfoodbedrijf vol in op uitbreidingen voor de rest van het jaar door bijvoorbeeld meer restaurants te openen en in te zetten op digitalisering. De omzet van McDonald’s in het eerste kwartaal kwam uit op meer dan 6,1 miljard dollar en de winst op ruim 1,9 miljard dollar.