Schoenenwinkelketen Sacha sluit winkels en richt zich op online

Schoenenwinkelketen Sacha sluit de meeste winkels en gaat zich voornamelijk richten op de onlineverkoop. De keten heeft last van “aanzienlijke kostenstijgingen die het traditionele verdienmodel voor retail in het algemeen uitdagen”, meldt een woordvoerster van moederbedrijf Termeer Groep na berichtgeving door Hart van Nederland.

Ook shoppen de klanten van Sacha volgens haar steeds vaker online. De zegsvrouw laat weten dat een aantal fysieke locaties blijft bestaan. Hoeveel en welke winkels dit zijn is volgens haar nog niet bekend. Sacha heeft 32 winkels, waarvan 28 in Nederland. In totaal werken er 180 mensen bij Sacha.

Winkelmedewerkers van Sacha raken hun baan volgens de woordvoerster niet kwijt. Het personeel gaat werken in winkels van de andere merken van Termeer Groep. Het bedrijf is ook de eigenaar van kledingwinkelketen Sissy-Boy en schoenenwinkelketen Manfield.