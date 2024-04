Vliegmaatschappijen moeten binnen maand stoppen met ‘groenwassen’

Twintig Europese luchtvaartmaatschappijen doen zich groener voor dan ze zijn en misleiden klanten. Ze moeten daarmee stoppen en hun duurzaamheidsclaims binnen dertig dagen aanpassen, zeggen de Autoriteit Consument & Markt en haar collega-toezichthouders. Als ze niet gehoorzamen, kunnen ze een boete krijgen.

De ACM en haar collega’s komen in actie na een klacht van de Europese consumentenbonden. De toezichthouders stelden vast dat “veel vliegmaatschappijen duurzaamheidsclaims doen die in strijd zijn met de wet”, het zogeheten ‘groenwassen’, aldus de ACM. Ze stellen klanten bijvoorbeeld voor om extra te betalen voor het gebruik van duurzame brandstof, maar overdrijven het gunstige effect op het klimaat. Of ze bieden hun aan om de CO2-uitstoot te compenseren met het planten van bomen, zonder te vermelden dat de vlucht zelf het klimaat en milieu uiteindelijk wel schaadt.

De aangesproken vliegmaatschappijen gebruikten verder ongenuanceerde termen als “duurzaam” of “groen” voor bijvoorbeeld een vlucht terwijl ze zulke absolute aanduidingen niet waarmaken. Ook doen ze alsof consumenten de CO2-uitstoot van hun vlucht kunnen berekenen en die met andere kunnen vergelijken, zonder duidelijk te maken hoe die berekening in elkaar steekt.

De toezichthouders willen niet zeggen om welke luchtvaartmaatschappijen het gaat. Wel is duidelijk dat de Nederlandse, Belgische, Spaanse en Noorse autoriteiten vooropgaan in de actie.