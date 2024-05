Flitsmeister gaat geld vragen voor tot nu toe gratis functies

Een aantal nu nog gratis functies van de verkeersapp Flitsmeister is vanaf volgende week alleen te gebruiken met de betaalde versie. Het gaat onder meer om Apple CarPlay en Android Auto, waarmee Flitsmeister ook via het scherm in het dashboard van een auto te gebruiken is.

Flitsmeister meldt op de website dat een klein team van dertig mensen de afgelopen jaren veel updates heeft doorgevoerd. Het bedrijf zegt nog meer te willen investeren in de “app, hardware en andere functies” en dat daarom een aantal functies onderdeel wordt van het Flitsmeister PRO-abonnement, dat straks 3 euro per maand kost.

Ook komt er een abonnement PRO Plus dat 7 euro per maand gaat kosten. “Door te focussen op onze abonnementen zorgen we ervoor dat we de Flitsmeister-community ook de komende vijftien jaar kunnen blijven bedienen op de manier zoals je van ons gewend bent”, aldus Flitsmeister.