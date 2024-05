Toespraak Powell neemt zorgen beleggers op Wall Street niet weg

De Amerikaanse beursgraadmeters gingen woensdag in het laatste handelsuur kortstondig omhoog na geruststellende woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell, maar eindigden toch verdeeld. Tijdens een toelichting op het rentebesluit zei Powell dat het “onwaarschijnlijk” is dat de centrale bank de rente gaat verhogen. De koersen gingen daarop gelijk omhoog, het optimisme was echter van korte duur.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 37.903,29 punten. De breder samengestelde S&P 500-index eindigde 0,3 procent in de min op 5018,39 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,3 procent tot 15.605,48 punten. De Dow verloor in april 5 procent. Dat is het grootste maandverlies sinds september 2022. De S&P 500 en de Nasdaq zakten vorige maand ruim 4 procent.

De beurshandel staat de laatste tijd onder druk door zorgen van beleggers over het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve hield de rente woensdag, zoals verwacht, opnieuw ongewijzigd. Hierdoor blijft het rentetarief in de Verenigde Staten tussen de 5,25 en 5,50 procent, het hoogste niveau sinds 2001.

Volgens de Fed was er in de afgelopen maanden een “gebrek aan verdere vooruitgang” richting de inflatiedoelstelling van 2 procent. De centrale bank verwacht niet dat de rente verlaagd kan worden, totdat er “meer vertrouwen” is dat de inflatie standvastig richting deze doelstelling beweegt. “De economische vooruitzichten zijn onzeker en het comité blijft zeer alert op inflatierisico’s”, gaf de centrale bank aan.