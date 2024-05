Ook directeur personeelszaken Tesla opgestapt, zeggen bronnen

De directeur personeelszaken van Tesla Allie Arebalo is opgestapt en voegt zich daarmee bij een aantal andere belangrijke managers die onlangs zijn vertrokken. Het is niet duidelijk of Arebalo, die rechtstreeks aan topman Elon Musk rapporteerde, is ontslagen of zelf heeft besloten te vertrekken, volgens betrokkenen die met persbureau Bloomberg spraken.

Musk en het hoofd van de HR-afdeling hebben hierop nog niet gereageerd.

Onlangs maakte Musk bekend dat hij wereldwijd meer dan 10 procent van de banen gaat schrappen. Bij de producent van elektrische auto’s werken ongeveer 140.000 mensen. Bronnen melden dat Musk van plan is het personeelsbestand nog veel verder te reduceren.

Eerder op de dag werd bekend dat Musk bijna de hele Supercharger-laadpalendivisie van zijn autoconcern opheft. Hierdoor verliezen ongeveer vijfhonderd medewerkers hun baan. Ook Supercharger-directeur Rebecca Tinucci moet vertrekken.