Federal Reserve laat rentetarief opnieuw onveranderd

De Federal Reserve heeft de rente opnieuw ongewijzigd gelaten. Daarmee blijft het rentetarief in de Verenigde Staten tussen de 5,25 en 5,50 procent. Op de financiële markten werd al verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente op het hoogste niveau sinds 2001 zou laten.

Volgens de Fed was er in de afgelopen maanden een “gebrek aan verdere vooruitgang” richting de inflatiedoelstelling van 2 procent. De centrale bank verwacht niet dat de rente verlaagd kan worden totdat er “meer vertrouwen” is dat de inflatie standvastig richting deze doelstelling beweegt. “De economische vooruitzichten zijn onzeker en het comité blijft zeer alert op inflatierisico’s”, meldt de centrale bank in een verklaring.

De laatste renteverhoging dateert van juli vorig jaar. Daarmee probeerde de Fed de inflatie terug te dringen. Inmiddels stijgen de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld wel minder sterk dan een jaar geleden, maar in april waarschuwde Fed-voorzitter Jerome Powell al dat de inflatie nog altijd te hoog is om de rente te kunnen verlagen.

Vorige maand bleek dat de Amerikaanse consumentenprijzen in maart met 3,5 procent zijn gestegen. De inflatie viel daarmee hoger uit dan verwacht. In februari bedroeg de inflatie nog 3,2 procent. Volgens Powell laat een verlaging daardoor waarschijnlijk nog even op zich wachten. Ook de aanhoudend sterke arbeidsmarkt geeft de Fed volgens Powell meer tijd om de effecten van de eerdere renteverhogingen af te wachten.