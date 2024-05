Bouwbedrijf BAM verkoopt meer woningen dankzij particulieren

Bouwconcern BAM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 440 woningen in Nederland verkocht. Dat zijn er meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er 182 woningen van de hand gingen. De woningen werden gekocht door met name particuliere kopers, beleggers zijn nog steeds terughoudend.

Voor heel 2024 verwacht Nederlands grootste bouwbedrijf circa 1700 woningen te verkopen. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar, toen BAM ook al relatief weinig woningen verkocht.

De orderportefeuille steeg met 10 procent tot 10,7 miljard euro, vooral door nieuwe projecten in het buitenland. Zo kreeg het concern uit Bunnik een opdracht voor de bouw van een reeks stations die stroom kunnen omzetten voor het grootste elektriciteitstransmissieproject in het Verenigd Koninkrijk. BAM gaat ook enkele bouwprojecten uitvoeren voor grote Britse onderwijsinstellingen.

In het eerste kwartaal nam zowel de omzet als de winst van Bam af. De opbrengsten bedroegen 1,4 miljard euro, dat is 3 procent minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen bedroeg 44 miljoen euro. Vorig jaar was dat in het eerste kwartaal nog 58 miljoen euro, vooral dankzij desinvesteringen in Brits vastgoed.

Het begin van dit jaar werd overschaduwd door het ongeval bij de bouw van een brug in Lochem waarbij twee mensen om het leven kwamen, zegt topman Ruud Joosten. “Wij betreuren dit incident ten zeerste en we spreken onze oprechte vastberadenheid uit om de veiligheidsprestaties van BAM te verbeteren.” Joosten is vooral te spreken over de sterke groei van de orderportefeuille, maar houdt voor dit jaar rekening met “uitdagende marktomstandigheden” door de hogere rente en geopolitieke spanningen.

De resultaten kunnen ook nog beïnvloed worden door een onderzoek van de FIOD en het Openbaar Ministerie naar fraude- en corruptie bij enkele opgeleverde projecten bij BAM International. Het is volgens het bedrijf nog steeds niet duidelijk hoelang het strafrechtelijk onderzoek zal duren en wat de uitkomst zal zijn. BAM heeft de activiteiten van BAM International inmiddels afgebouwd. Alle projecten zijn afgerond.