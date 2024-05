DSM-Firmenich ziet volumes weer groeien, omzet daalt licht

Voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich heeft de verkoopvolumes in het eerste kwartaal van het jaar weer zien groeien. De omzet daalde echter licht, mede door de aanhoudende zwakke markt voor vitamines. Het Nederlands-Zwitserse fusiebedrijf handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar.

Topman Dimitri de Vreeze was blij met het positievere marktklimaat en de terugkeer van de volumegroei in het bedrijf. DSM-Firmenich liet in februari al weten zijn tak voor ingrediënten en vitamines voor diervoeding Animal Nutrition & Health (ANH) te gaan afsplitsen en is inmiddels begonnen met dat proces. Dat onderdeel kampt al langere tijd met zwakke prestaties als gevolg van lage prijzen voor dierlijke vitamines. Vanaf het tweede kwartaal rekent het bedrijf wel op hogere vitamineprijzen.