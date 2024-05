Onderzoek: opnieuw meer verzekeringen voor e-bikes afgesloten

Eigenaren van elektrische fietsen verzekeren hun fiets vaker, meldt marktonderzoeksbureau Multiscope na onderzoek onder ruim 5500 Nederlanders. In 2023 sloten fietseigenaren voor 621 miljoen euro aan verzekeringen af. Dat is 71 miljoen euro meer dan het jaar daarvoor.

Volgens de onderzoekers heeft 62 procent van alle bezitters hun e-bike verzekerd. Daarvoor betalen ze gemiddeld 14 euro per maand, net zoveel als een jaar terug. De kans dat de fiets wordt gestolen is een reden om een verzekering af te sluiten, zegt Multiscope. De e-bike van 6 procent van de eigenaren is een keer gestolen.

Mensen met een elektrische hybridefiets hebben het vaakst een verzekering afgesloten. Meer dan twee op de drie van dit soort fietsen is verzekerd, meldt het marktonderzoeksbureau.

Verzekerden met een fatbike zijn maandelijks met 23 euro gemiddeld het meeste geld kwijt. De ANWB en Univé zijn vorig jaar gestopt met het verzekeren van de elektrische fietsen met dikke banden omdat ze relatief vaak worden gestolen.

Ondanks de verzekeringsstop van fatbikes zijn bij de ANWB de meeste verzekeringen voor e-bikes afgesloten. Volgens Multiscope gaat het om 35 procent van de elektrische fietsen. Bij verzekeraars ENRA en Kingpolis zijn respectievelijk 15 en 12 procent van de verzekeringen ondergebracht. De helft van alle verzekeringen is online afgesloten.