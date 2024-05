Maersk verwacht verbetering wereldwijde containerhandel

De vooruitzichten voor de wereldwijde containerhandel verbeteren, ondanks de verstoringen door de aanvallen van schepen door Houthi-rebellen in de Rode Zee. Het Deense Maersk, een van de grootste containerrederijen ter wereld, heeft donderdag bij zijn kwartaalcijfers de vooruitzichten voor de handel in positieve zin aangescherpt.

Eerder zei het bedrijf al dat de mondiale containerhandel dit jaar naar verwachting met 2,5 procent tot 4,5 procent groeit. Door een sterke start van het jaar komt de groei waarschijnlijk aan de bovenkant van de verwachte bandbreedte uit. Het bedrijf verwees naar een sterke vraag naar containerschepen. Maersk leidt zijn schepen rond Afrika om de Rode Zee te vermijden.

De wereldwijde aanvoerketens hebben last van meerdere verstoringen, waarvan de situatie in de Rode Zee de grootste is. Maersk vaart al een tijd niet meer in de Rode Zee omdat Houthi-rebellen uit Jemen daar geregeld vrachtschepen aanvallen als vergelding voor steun aan Israël.

In het eerste kwartaal nam de winst voor rente, belastingen en afschrijvingen af tot 1,6 miljard dollar, waar dat vorig jaar in dezelfde periode nog 4 miljard dollar was. De resultaten zijn wel verbeterd ten opzichte van het voorgaande kwartaal.