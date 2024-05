Campari neemt Frans cognacmerk Courvoisier over

Het Italiaanse sterkedrankenconcern Campari heeft het Franse cognacmerk Courvoisier overgenomen. Het is de grootste overname in de geschiedenis van Campari, ook bekend van drankmerken als Aperol en Grand Marnier. Het bedrijf legde zo’n 1,1 miljard euro voor het merk neer.

De onderhandelingen met de vorige eigenaar, de Amerikaanse sterkedrankengroep Beam Suntory, begonnen in december vorig jaar. In februari werd een akkoord bereikt en nu is de overname afgerond. Als Campari bepaalde verkoopdoelstellingen haalt, zal het bedrijf mogelijk in 2029 nog eens 112 miljoen euro extra betalen.

Campari, opgericht in 1860, begon in 1995 met het doen van overnames. Het Italiaanse bedrijf is nu actief in meer dan 190 landen en heeft een portfolio van ongeveer vijftig merken, waaronder diverse merken rum, whisky, gin en likeuren.