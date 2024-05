Onderzoek: hogere durfinvesteringen in Europa, wel minder deals

In Europa is het totale bedrag aan durfinvesteringen in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen, ondanks een daling van het aantal deals in de regio en wereldwijd. Dat meldt het advies- en accountantsconcern KPMG in zijn kwartaalonderzoek naar de investeringen van durfinvesteerders. Die investeerders nemen vaak grotere risico’s door geld te steken in bijvoorbeeld startende ondernemingen.

Europa was wereldwijd de enige regio waar het investeringsbedrag is gestegen. Het totale bedrag aan durfinvesteringen nam in de regio toe tot bijna 17 miljard euro, van ruim 14 miljard euro in het vierde kwartaal van 2023. De forse investering van 4,9 miljard euro in het Zweedse H2 Green Steel was de belangrijkste oorzaak van de stijging. Wereldwijd daalden de investeringen tot ruim 71 miljard euro, van bijna 79 miljard euro een kwartaal eerder. Het aantal deals nam wereldwijd af van 9458 naar 7520.

Vooral in ‘cleantech” technologieën, producten of diensten die bijdragen aan een schoner milieu, en kunstmatige intelligentie (AI) werd veel geld gestoken. Deze twee sectoren waren goed voor acht van de top tien deals wereldwijd.

Nederland kende afgelopen kwartaal drie deals van meer dan 100 miljoen euro. Zo haalde de Nederlandse supermarkt op wielen Picnic ruim 365 miljoen euro aan investeringen binnen. Ook softwareontwikkelaars Mews en Datasnippers ontvingen grote investeringen. In totaal werd in het eerste kwartaal bijna 1,1 miljard euro geïnvesteerd in Nederlandse start-ups ondanks een daling van het aantal deals. Het aantal deals in Nederland nam af tot 88, van 114 in het laatste kwartaal van 2023.