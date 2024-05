ING boekt iets minder winst, maar vergeet aandeelhouders niet

ING heeft zijn kwartaalwinst licht zien afnemen. Maar de bank vindt zichzelf er sterk genoeg voorstaan om geld naar de aandeelhouders te laten gaan. Dat doet ING door voor maximaal 2,5 miljard euro aandelen in te kopen.

Onder de streep hield de bank 1,6 miljard euro over. Dat is 0,8 procent minder winst dan een jaar eerder, maar beduidend meer dan analisten in doorsnee hadden voorspeld. In de eerste drie maanden van vorig jaar zag ING zijn nettowinst nog bijna verviervoudigen, profiterend van de gestegen rente.

Nu gingen de rente-inkomsten juist omlaag. Daartegenover stond echter dat de inkomsten uit provisies aanzienlijk zijn toegenomen. Volgens topman Steven van Rijswijk zijn de inkomsten van de bank daarmee over de gehele linie “sterk” gebleven. Ook slaagde ING er volgens hem in om de kosten in het gareel te houden.