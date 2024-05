Huizenprijs stijgt snel tot boven record, denkt ING

De gemiddelde huizenprijs in Nederland stijgt komende maanden tot boven het record van juli 2022, verwacht ING. In de provincies Groningen, Limburg, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Zeeland en Noord-Brabant is de gemiddelde prijs nu al boven het record gestegen. Dit concludeert de bank na het analyseren van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van het afgelopen kwartaal en de effecten die doorgaans in de zomer op de huizenmarkt te zien zijn.

“In de lente zijn meer kopers actief en dat werkt in de zomermaanden door met hogere prijsstijgingen”, zegt ING-econoom Sander Burgers. Dat de prijzen in provincies buiten de Randstad harder stijgen dan daarbinnen komt volgens ING omdat huizen in de Randstad het eerst duurder werden. Meer mensen uit de Randstad verhuisden naar een woning buiten dat gebied omdat de huizen daar betaalbaarder waren, maar door die populariteit zijn huizen in landelijke gebieden ook duurder geworden.

Ook wijt ING de prijsstijging buiten de Randstad aan de flink gestegen hypotheekrente. Vooral koopstarters zouden daardoor minder geld kunnen lenen voor een eigen huis en zij wonen vaker in de Randstad dan daarbuiten. Verder kijken huizenzoekers sinds de coronapandemie vaker naar grote woningen en die zijn vooral buiten de Randstad te vinden, aldus de bank.

ING voorspelde in februari dat de prijzen van koophuizen dit jaar tussen de 5 en 8 procent stijgen en aan het eind van dit jaar flink boven de piek uitkomen. De belangrijkste oorzaken daarvan zouden de grote loonstijgingen en het krappe aanbod op de woningmarkt zijn. ABN AMRO verwacht ook dat de prijzen richting het recordniveau gaan stijgen, meldde die bank vorige maand.